Calcio | Mondiali 2022 Buone notizie per Deschamps | rientrano Rabiot e Upamecano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Francia ha battuto 2-0 il Marocco e domenica alle 16.00 contro l’Argentina avrà la possibilità di bissare il trionfo di quattro anni fa e di confermarsi Campione del Mondo. Le assenze sono state molteplici in questa rassegna mondiale, a partire da Karim Benzema, il centravanti designato dei Blues, fino ad arrivare a N’Golo Kanté e Paul Pogba. L’allarme sembra invece rientrato per quanto riguarda le assenze di Adriene Dayot. I due si sono allenati con il resto dei compagni dopo aver saltato la seduta di martedì. Il centrocampista bianconero non era nemmeno in panchina nella sfida di ieri contro il Marocco, mentre il difensore del Bayern era disponibile ma non è entrato. Kingsley Coman invece ha pranzato separatamente a causa di una sindrome influenzale e ha saltato la seduta odierna. Due rientri fondamentali, soprattutto quello del ...