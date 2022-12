Bussone Uncem | dare una centralità nuova alle aree montane

Lo ha detto il presidente di, Marco, a margine della 70° Assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, in corso a Roma."Nel quadro delle politiche che il ...Fiscalita' differenziata, riorganizzazione istituzionale e dei servizi, uso delle risorse comunitarie. Sono i punti cardine dell''Agenda della Montagna' proposta dal presidente di, Marco, nel corso della 70 Assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale Comunita' Enti Montani, in corso a Roma.ha anche chiesto al Parlamento una specifica attenzione per i ...Roma, 13 dic. (askanews) - 'Le sfide dei territori più uniti e più coesi sono le necessità di un Paese che riparte dai Paesi. Lo diciamo ...Roma, 13 dic. (askanews) - "La manutenzione e cucitura del territorio, in particolare per la prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico, è la necessità che richiede 10 miliardi di inv ...