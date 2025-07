Tananai conquista Fregene con un secret show sulla spiaggia per glo for music

Tananai ha incantato Fregene con un magico secret show sulla spiaggia, regalando emozioni indimenticabili al tramonto. In un’ambientazione da sogno, il cantautore milanese ha portato la sua musica tra le onde, sorprendendo il pubblico in un evento esclusivo organizzato da glo for music. La serata, all’insegna di musica e magia, si è trasformata in un ricordo speciale per tutti: un momento che rimarrà nel cuore di chi ha avuto la fortuna di viverlo.

Un tramonto carico di emozione e musica ha acceso la spiaggia del Singita Miracle Beach a Fregene grazie a un esclusivo secret show di Tananai, organizzato nell’ambito del tour estivo glo for music, il progetto firmato glo – brand di punta di BAT Italia dedicato ai fumatori adulti. Tananai live: concerto a sorpresa al Singita di Fregene. Il cantautore milanese Tananai, tra gli artisti più seguiti della scena musicale italiana, ha sorpreso il pubblico con una performance live a sorpresa, trasformando una tranquilla domenica in riva al mare in uno dei momenti più virali dell’estate. Il palco si è acceso nel tardo pomeriggio, accogliendo centinaia di fan entusiasti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Tananai conquista Fregene con un secret show sulla spiaggia per glo for music

In questa notizia si parla di: tananai - fregene - secret - show

Tananai conquista Fregene, esibizione live a sorpresa firmata ‘glo for music’ - Una domenica al mare si è trasformata in un evento indimenticabile grazie a Tananai, che ha regalato ai presenti una performance live a sorpresa a Fregene.

Tananai conquista Fregene, esibizione live a sorpresa firmata 'glo for music'; “glo for music”, a Fregene esibizione live a sorpresa di Tananai.

Tananai conquista Fregene, esibizione live a sorpresa firmata 'glo for music' - Tananai sorprende Fregene con una performance live a sorpresa, trasformando una semplice domenica in riva al mare in un vero e proprio grande concerto. Si legge su msn.com

Tananai conquista Fregene con un’esibizione live a sorpresa per “glo for music” - Un secret show al tramonto, tra energia pura e un’ondata di freshness: glo regala emozioni indimenticabili sulla spiaggia del Singita. Secondo 361magazine.com