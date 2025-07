Velletri Roma controlli alla movida | due arresti per droga e quattro denunce

Un fine settimana all’insegna della sicurezza a Velletri, con controlli intensivi dei carabinieri volti a tutelare cittadini e turisti. Sono state identificate 67 persone e ispezionati 45 veicoli, garantendo un presidio capillare nella movida. Due arresti per droga e quattro denunce testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere ordine e legalità. La lotta contro degrado e illegalità prosegue senza sosta, per assicurare un ambiente più sicuro a tutti.

Identificate 67 persone e ispezionati 45 veicoli. Giovani di Ariccia fermati con hashish e cocaina VELLETRI – Weekend di controlli serrati a Velletri, dove i carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario per monitorare la movida, prevenire episodi di degrado e garantire la sicurezza stradale. In tutto sono state identificate 67 persone e controllati 45 veicoli, oltre a due esercizi pubblici. Nel corso dell’operazione, un giovane veliterno classe 2003 è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti dopo essere stato trovato con 4,7 grammi di hashish. Otto le sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Velletri (Roma), controlli alla movida: due arresti per droga e quattro denunce

