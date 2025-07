Quasi il 10% degli automobilisti italiani circola con le gomme lisce Rischi e sanzioni

Se pensi che la sicurezza sulle strade sia solo una questione di buon senso, ripensaci. Quasi il 10% degli automobilisti italiani circola con le gomme lisce, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Uno studio di Assogomma e Polizia stradale rivela che un’auto su tre presenta problemi alle gomme o equipaggiamenti non conformi. È ora di agire e garantire una guida più sicura e responsabile.

Secondo uno studio fatto da Assogomma in collaborazione con la Polizia stradale su un campione di 10.000 vetture, 1 auto su 3 ha problemi alle gomme, non ha revisioni regolari o monta equipaggiamenti non omogenei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it