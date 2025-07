Incontro Trump-Netanyahu a Washington sul tavolo la tregua a Gaza gli ostaggi gli Houthi ed il nucleare iraniano

In un contesto di tensione e pressing internazionale, Trump e Netanyahu si incontrano a Washington per discutere di questioni cruciali come la tregua a Gaza, gli ostaggi, gli Houthi e il nucleare iraniano. Dopo la recente guerra tra Israele e Iran e settimane di scontri diplomatici, l'incontro alla Casa Bianca promette di delineare nuovi scenari di stabilitĂ e sicurezza nella regione. La loro riunione alle 00:30 ora italiana potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni e nelle strategie future.

Diversi i temi di discussione nell'incontro alla Casa Bianca. Il faccia a faccia arriva dopo la fine della guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran e dopo settimane di tensioni tra i due Incontro tra Trump e Netanyahu a Washington, alla Casa Bianca. I due si incontreranno alle 00:30 ora italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Netanyahu a Washington, sul tavolo la tregua a Gaza, gli ostaggi, gli Houthi ed il nucleare iraniano

