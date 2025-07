Fiumicino incendio distrugge isola ecologica a Parco Leonardo

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato l’isola ecologica a Parco Leonardo, a Fiumicino, provocando un’imponente nube di fumo nero e disagi alla viabilità. Per fortuna, nessun ferito tra i presenti, ma l’intervento dei vigili del fuoco continua senza sosta per domare le fiamme. La scena di questa mattina rimanda all’importanza di tutelare le aree ambientali e di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Nessun ferito ma nube di fumo nero e disagi alla viabilità. Vigili del fuoco ancora al lavoro FIUMICINO – Mattinata di paura a Parco Leonardo, dove un violento incendio ha distrutto un’isola ecologica. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 8:30 e i vigili del fuoco sono ancora impegnati a domare il rogo. Dalla zona si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate, ma la struttura è stata completamente distrutta. Per permettere le operazioni di spegnimento, alcune strade della zona sono state chiuse al traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fiumicino, incendio distrugge isola ecologica a Parco Leonardo

