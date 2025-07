A Fregene sfilano le Harley Davidson | appuntamento il 10 luglio

Sarà un vero e proprio spettacolo su due ruote: a Fregene il 10 luglio si svolgerà una spettacolare sfilata di Harley Davidson, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione. Tra motori rombanti, abbigliamento vintage e musica dal vivo, questa serata promette emozioni e adrenalina. Momento clou della serata sarà la...

Fiumicino, 7 giugno 2025- Prosegue l’iniziativa “I Giovedì di Fregene”, il ciclo di eventi estivi inaugurato la scorsa settimana dal Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e pensato per animare il litorale con appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento. Giovedì 10 luglio, a partire dalle ore 18.00, via Castellammare si trasformerà in un’isola pedonale ricca di mercatini artigianali, giostre e musica. Momento clou della serata sarà la sfilata del motoraduno Harley Davidson. L’evento è patrocinato dalla Città di Fiumicino e organizzato dall’Associazione Commercianti Marina di Fregene, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere le attività locali e offrire occasioni di socialità e intrattenimento a residenti e turisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it