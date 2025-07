Roma controlli all’Eur | 4 denunce e tre prostitute multate

Un'energica operazione dei carabinieri all'EUR ha portato a quattro denunce e tre multe per prostituzione, con un Daspo disposto per le donne fermate. Tra via Ostiense e viale Murri, l'intervento mira a ripristinare sicurezza e decoro in un quartiere spesso al centro di problematiche sociali. Questo blitz testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel tutelare cittadini e ambiente urbano. La lotta contro degrado e illegalità prosegue senza sosta, dimostrando che la legalità è una priorità .

Blitz dei carabinieri tra via Ostiense e viale Murri, raffica di sanzioni e un Daspo per le donne fermate ROMA – Maxi operazione dei carabinieri della compagnia Eur, che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli per contrastare degrado e prostituzione. Il bilancio: quattro denunce e tre sanzioni a donne fermate mentre si prostituivano. In via Ostiense, i militari della stazione Garbatella hanno denunciato due cittadini romeni per incauto acquisto: avevano con sĂ© due valigie piene di prodotti per la casa ancora sigillati, ma non hanno saputo spiegarne la provenienza. Alla Cecchignola, un francese di 48 anni è stato trovato in casa con circa 9 grammi di hashish, due bilancini e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, controlli all’Eur: 4 denunce e tre prostitute multate

