Autostrada A1 | chiusa per cinque notti la stazione di Impruneta

Se viaggiate lungo l'autostrada A1, preparatevi a qualche inconveniente: la stazione di Impruneta sarà chiusa per cinque notti, in uscita da Roma, per permettere lavori di potenziamento degli impianti nella galleria "Brancolano". Un intervento necessario per garantire maggiore sicurezza e efficienza, ma che richiede qualche sacrificio temporaneo. Ecco tutto quello che dovete sapere prima di partire.

In uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria "Brancolano" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusa per cinque notti la stazione di Impruneta

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusa - cinque - notti

Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci - L'autostrada A1 sarà chiusa per due notti nella stazione Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

AUTO CONTROMANO, INCIDENTE MORTALE E ‘ di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada del Brennero a Bolzano. Secondo le prime informazioni, poco prima delle ore 5.15 (e non poco prima delle Vai su Facebook

D08, chiusa stazione autostradale di Castelletto Ticino per cinque notti consecutive; Autostrada A4 Bergamo, cinque notti di chiusure a Ponte Oglio, Trezzo, Palazzolo e Rovato; Autostrada chiusa per cinque notti per lavori nelle gallerie.

Autostrada A1: chiusa per cinque notti la stazione di Impruneta - In uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria "Brancolano" ... Da firenzepost.it

Autostrada A1: chiusa per cinque notti stazione di Impruneta - Napoli, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria “Brancolano”, nelle cinque notti di domenica 6, lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì ... Scrive firenzepost.it