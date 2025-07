Sommer Inter il portiere apre al Galatasaray | ora l’addio è più concreto cosa succede

Il futuro di Sommer all'Inter si fa sempre più incerto, mentre il Galatasaray cerca un portiere di livello per sostituire Muslera. La recente apertura del portiere svizzero ha scatenato mille speculazioni: cosa succederà ora? Tra interesse e trattative in corso, il dialogo tra i due club si intensifica, e l’epilogo potrebbe riscrivere le carte del mercato estivo. Ma quali sono gli sviluppi concreti? Restate con noi per scoprirlo.

Sommer Inter, le ultime sul futuro del portiere svizzero dopo l’interessamento da parte del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. La separazione con Fernando Muslera costringe il Galatasaray a cercare un nuovo portiere. Dopo tanti anni di successi e leadership, l’estremo difensore uruguaiano non è più parte della squadra, e il Cim Bom si sta ora orientando su un sostituto all’altezza della sua lunga esperienza. Tra le principali opzioni in lista, emerge il nome di Yann Sommer, il portiere svizzero che milita nell’ Inter, club con il quale ha un contratto fino al 2026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere 36enne avrebbe mostrato una certa apertura alla possibilità di trasferirsi a Istanbul. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, il portiere apre al Galatasaray: ora l’addio è più concreto, cosa succede

In questa notizia si parla di: portiere - galatasaray - inter - sommer

