In un mondo in continua trasformazione, le grandi domande sulla pace e la convivenza rivestono un ruolo fondamentale. La rassegna culturale “Molte Fedi sotto lo stesso cielo” delle Acli di Bergamo riunisce figure di spicco come il cardinal Zuppi, Cecilia Sala, Mario Monti e Cottarelli, per esplorare i confini tra fede, politica e società . Un’occasione imperdibile per riflettere insieme: si deve rassegnarsi alla guerra o è possibile costruire un futuro di dialogo e speranza?

Ci si deve rassegnare alla guerra? È davvero finita la pace? “Molte Fedi sotto lo stesso cielo”, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo, ripartirà da queste domande che attraverseranno tutto il cartellone autunnale. Si comincia lunedì 8 settembre con Paola Caridi e il cardinal Zuppi  (in collegamento) con “La pace si fa con i cattivi”, un appuntamento che si terrà presso il cinema Conca Verde. La rassegna si snoderà fino a mercoledì 19 novembre con il concerto “Voce umana” di Eugenio Finardi. Tra settembre, ottobre e novembre numerosi appuntamenti in ascolto di filosofi, giornaliste e giornalisti, attiviste e attivisti con un filo conduttore ben preciso: affrontare i conflitti della nostra società e del nostro mondo per comprenderli, rivelarne le dinamiche sotterranee e immaginare vie d’uscita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il cardinal Zuppi, Cecilia Sala, Mario Monti e Cottarelli tra gli ospiti di “Molte Fedi”

