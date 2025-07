La trigopigmentazione per fronteggiare le calvizie? La risposta di Stefano Pastorini

La calvizie è un problema che affligge molti uomini italiani da anni, ma oggi esiste una soluzione innovativa e efficace. Stefano Pastorini di “Landen Tricologia” ci presenta la trigopigmentazione, l’ultima frontiera nel trattamento della perdita dei capelli. Questa tecnica rivoluzionaria simula la presenza di follicoli attraverso micropigmentazione, offrendo un aspetto più folto e naturale. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

Mai più calvizie. Gli uomini italiani stanno lottando contro la caduta di capelli da anni ed anni. Stefano Pastorini di “Landen Tricologia” che si occupa di cura dei capelli in modo traversale, parla dell'ultima nuova frontiera: la trigopigmentazione Tra le varie soluzioni, per avere più foltezza di capelli, c'è la Trico-Pigmentazione. Di cosa si tratta? «Questa tecnica, che simula la presenza di capelli attraverso la micropigmentazione del cuoio capelluto, è in linea con l'interesse crescente verso soluzioni non chirurgiche per affrontare la calvizie». Possono farla tutti? «La tricopigmentazione, o Landen MyHead, riproduce l'effetto di capelli rasati o migliora la densità visiva dei capelli diradati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La trigopigmentazione per fronteggiare le calvizie? La risposta di Stefano Pastorini

In questa notizia si parla di: calvizie - trigopigmentazione - stefano - pastorini

La Trigopigmentazione per fronteggiare le calvizie? La risposta di Stefano Pastorini - La perdita di capelli rappresenta una sfida quotidiana per molti uomini italiani, ma la speranza si rinnova con le innovazioni di Stefano Pastorini di LANDEN TRICOLOGIA.

La Trigopigmentazione per fronteggiare le calvizie? La risposta di Stefano Pastorini.

La trigopigmentazione per fronteggiare le calvizie? La risposta di Stefano Pastorini - Gli uomini italiani stanno lottando contro la caduta di capelli da anni ed anni. Secondo iltempo.it

La Trigopigmentazione per fronteggiare le calvizie? La risposta di Stefano Pastorini - Il Tempo - Stefano Pastorini di LANDEN TRICOLOGIA, che si occupa di cura dei capelli in modo traversale, parla dell'ultima nuova frontiera: la trigopigmentazione Tra le varie soluzioni, per avere più ... Si legge su iltempo.it