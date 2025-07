Potenziare le competenze dei giovani per la loro futura occupabilità | il Protocollo MIM-UnionCamere

In un mondo in continua evoluzione, potenziare le competenze dei giovani diventa essenziale per garantire un futuro occupazionale ricco di opportunità. Il protocollo tra il MIM e Unioncamere rappresenta una svolta concreta, creando un ponte tra formazione e mercato del lavoro. Scopri come questa iniziativa mira a preparare le nuove generazioni ad affrontare con successo le sfide professionali di domani.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani, favorire il loro orientamento e migliorare la futura occupabilità.

