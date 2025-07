Milan Allegri ritorna Bernabai | Autostima gioco e costanza a Leao

Con l’arrivo di Allegri, il Milan si prepara a una nuova svolta: tra ritrovare autostima, migliorare il gioco e rafforzare la costanza di Leao, il club milanese punta a riscrivere le proprie ambizioni. Ma cosa deve fare l’allenatore per guidare la squadra verso il successo? Le parole di Bernabai offrono spunti preziosi su come Allegri possa rilanciare i rossoneri e riaccendere il sogno scudetto.

Inizia ufficialmente l'Allegri-bis sulla panchina del Milan: cosa dovrebbe fare Allegri per risollevare la squadra? Le parole di Bernabai.

Bernabei: Allegri dovrà cercare il sistema migliore di gioco per sfruttare questa rosa e dare costanza a Leao

