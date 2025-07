Incendio a Massa Marittima | fiamme nel bosco minacciano agriturismi Paura per il vento forte

Un incendio devastante si sta sviluppando a Massa Marittima, minacciando agriturismi e la tranquillità della zona. Le fiamme, alimentate dal vento impetuoso, si stanno espandendo rapidamente nel bosco di Cura Nuova, creando un clima di paura tra i residenti e gli operatori. La situazione rimane critica e in evoluzione: la priorità è contenere il rogo prima che possa causare ulteriori danni e mettere a repentaglio la sicurezza di tutti.

La sala operativa provinciale di Grosseto ha ricevuto numerose segnalazioni intorno alle 14.30 di oggi, 7 luglio 2025, per un incendio boschivo in rapido sviluppo a causa del vento, in prossimità della frazione di Cura Nuova L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio a Massa Marittima: fiamme nel bosco minacciano agriturismi. Paura per il vento forte

