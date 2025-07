Stile TV – Ad oggi Napoli squadra più completa complimenti a De Laurentiis Su Noa Lang …

Nel mondo del calcio, le voci di mercato e le analisi tecniche accendono le passioni dei tifosi. Durante “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, Pietro Lo Monaco ha analizzato il talento di Noa Lang, sottolineando le sue potenzialità e il suo percorso finora. Un talento da seguire con attenzione, capace di fare la differenza in squadre di rilievo. Napoli, nel frattempo, si conferma una realtà competitiva e completa. Complimenti a De Laurentiis per aver costruito questa squadra eccezionale.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo. “Noa Lang? È un 1999, da diversi anni è lì lì per essere preso da una squadra importanti, ma di fatto non è mai andato in una squadra importante. Ha giocato nel Brugge e nel PSV, non è che mi si vuole far passare il PSV come un top club è una buona squadra. È un giocatore che ha un’ottima base tecnica. Salta l’uomo e predilige l’esterno di attacco sinistro, ma non è uno che ti fa fare il salto di qualità. Buon giocatore, ma non ti fa la differenza. Lui con Ndoye? Sono due buoni profili, ma il Napoli in quel settore deve sostituire un giocatore che si chiama Kvara: quindi un giocatore da differenza, come poteva essere – per caratteristiche – Lookman. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com