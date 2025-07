Cassola fermati con zaini pieni di merce rubata al Lidl | un arresto e refurtiva per 5.500 euro sequestrata

Un blitz della Polizia a Bassano del Grappa smaschera un tentativo di furto su larga scala. Cassola fermata con zaini pieni di merce rubata al Lidl, con un valore di oltre 5.500 euro sequestrata. Quattro cittadini georgiani sono stati denunciati per ricettazione, mentre i beni sono stati sequestrati. Un intervento che dimostra come la sicurezza sia una priorità, garantendo tutela e legalità alla comunità.

