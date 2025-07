Osimhen Juventus il Galatasaray non scherza! Presentata un’offerta da capogiro all’attaccante nigeriano | tutti i dettagli di una proposta che rischia di far fuori i bianconeri

Il calciomercato infiamma le sorprese: il Galatasaray si lancia deciso all’assalto di Victor Osimhen, presentando un’offerta da capogiro che potrebbe mettere in crisi la Juventus. La corsa per il centravanti nigeriano si fa sempre più avvincente, e i dettagli di questa proposta rischiano di rivoluzionare gli equilibri di mercato. La sfida tra club è appena iniziata, e il futuro di Osimhen si scrive ora…

Osimhen Juventus, il Galatasaray serra le fila e va all’attacco del nigeriano: i bianconeri possono rimanere fuori gioco per via di quella super offerta!. Il futuro di Victor Osimhen continua a essere un tema caldo nel calciomercato, con il Galatasaray che ha avanzato una proposta decisamente interessante per il centravanti nigeriano. Come riportato sul proprio profilo X da Orazio Accomando, il club turco ha offerto a Osimhen un contratto di 5 anni, con uno stipendio annuo di circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. La proposta è significativa, ma al momento non c’è accordo con il Napoli, che ha confermato la sua intenzione di non scendere sotto il valore della clausola rescissoria del giocatore, fissato a circa 120 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com