Sinfonia Salute è la nuova app per prenotare visite ed esami medici in Campania | tutte le novità e come funziona

Scopri Sinfonia Salute 232, la rivoluzionaria app che semplifica prenotazioni di visite ed esami medici in Campania. Con un'interfaccia intuitiva e funzionalità innovative, questa piattaforma regionale, presentata dal governatore Vincenzo De Luca, rappresenta un passo avanti nella tutela della salute dei cittadini campani. Sostituisce la vecchia app Campania in Salute, offrendo un servizio più efficiente e accessibile. Continua a leggere per conoscere tutte le novità e come funziona.

Entra in funzione da oggi in Campania la nuova app SINFONIA Salute per prenotare le visite ed esami medici in tutte le strutture sanitarie pubbliche della regione, scegliere il medico di base o il

De Luca, con Sinfonia tutta la sanità campana senza file - "Sinfonia significa sistema informatico della regione Campania e raccoglie tutto quello che riguarda, su una sola piattaforma digitale, la sanità della nostra Regione. Secondo ansa.it