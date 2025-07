Cobolli-Cilic | gli highlights L' azzurro fa l' impresa e vola ai quarti di finale

Un trionfo emozionante che consacra Cobolli tra i protagonisti del tennis internazionale! L’azzurro ha affrontato con grinta e determinazione il veterano Cilic, portando a casa una vittoria storica e conquistando i quarti di finale di Wimbledon. Un risultato che fa sognare gli appassionati italiani e conferma il talento emergente nel panorama tennistico mondiale. Guarda gli highlights di questa impresa memorabile e lasciati coinvolgere dall’energia di Cobolli sull’erba londinese.

Impresa di Flavio Cobolli, che per la prima volta in carriera accede ai quarti di finale di un torneo dello Slam. L'azzurro dà spettacolo sull'erba di Wimbledon, battendo il veterano Marin Cilic in quattro set con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 7-6. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli-Cilic: gli highlights. L'azzurro fa l'impresa e vola ai quarti di finale

