La Roma si proietta verso un futuro ricco di talento e personalità, puntando il dito su Richard Rios, il giovane centrocampista colombiano del Palmeiras. Con un mix di tecnica, carattere e esperienza internazionale, Rios rappresenta il profilo ideale per rinforzare il centrocampo giallorosso. Tra interesse e potenzialità, la società romanista si prepara a fare un investimento strategico, aprendo nuove prospettive per il presente e il futuro della squadra.

Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana. Un profilo seguito da Gian Piero Gasperini già ai tempi dell’Atalanta e tornato oggi prepotentemente d’attualità per la Roma, che sembra pronta a valutare un investimento importante. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto diretto tra Roma e Palmeiras per limare la distanza tra domanda e offerta, con il club brasiliano che parte da una valutazione vicina ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras

