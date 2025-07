Champions Vlahovic e come riconquistare i tifosi | il primo giorno di Allegri al Milan

Con l’arrivo di Allegri al Milan, l’attenzione si concentra sulla sfida di riconquistare i tifosi e riscoprire la magia della Champions. Vlahovic, simbolo di una Juventus che tenta di rinnovarsi, resta un grande interrogativo: potrà il giovane attaccante riconquistare i cuori anche fuori dal campo? La strada verso il successo passa anche attraverso le emozioni e il calore dei supporter, pronti a riabbracciare i loro eroi sul grande palcoscenico europeo.

Il tecnico rossonero ha delineato l'obiettivo della prossima stagione: "Bisogna tornare in Champions". Su Vlahovic: "Lo conosco ma è un giocatore della Juve". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Champions, Vlahovic e come riconquistare i tifosi: il primo giorno di Allegri al Milan

In questa notizia si parla di: champions - vlahovic - riconquistare - tifosi

Vlahovic, un gol per la Champions ed un futuro da scrivere: la posizione della dirigenza - Vlahovic, protagonista di un gol importante in Champions, potrebbe giocare questa sera per l’ultima volta con la maglia della Juve all’Allianz.

Champions, Vlahovic e come riconquistare i tifosi: il primo giorno di Allegri al Milan; Milan, Allegri si presenta: Rosa ottima, primo obiettivo la Champions. Vlahovic? Ragazzo splendido...; Juve, Chiesa brilla al Maradona: ora vuole riconquistare lo Stadium.

Champions, Vlahovic e come riconquistare i tifosi: il primo giorno di Allegri al Milan - Il tecnico rossonero ha delineato l'obiettivo della prossima stagione: "Bisogna tornare in Champions". Si legge su msn.com

Allegri cambia tutto al Milan: addio corto muso, sì a Vlahovic e manda già messaggio a Conte - Prima conferenza stampa da neo allenatore per Massimiliano Allegri al Milan, modulo, le sfide al Napoli di Conte e il messaggio per Vlahovic e gli altri ... Secondo sport.virgilio.it