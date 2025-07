Terra dei Fuochi prefetto e viceministra ambiente in visita a Giugliano I sindaci | Leggi speciali

In un momento di crescente preoccupazione, il prefetto e la viceministra dell'Ambiente sono arrivati a Giugliano per ascoltare le richieste dei sindaci dell’area nord, uniti contro i disastri ambientali della Terra dei Fuochi. Dopo l’ultimo maxi-rogo, il fronte si è rafforzato, chiedendo leggi speciali per tutelare la salute e il territorio. La speranza è che questa visita possa segnare una svolta concreta, inviando un chiaro messaggio di impegno e solidarietà.

Invocano leggi speciali da parte del Governo i sindaci dell’area nord. L’ultimo maxi-rogo in zona Asi ha compattato il fronte dei comuni di Giugliano, Qualiano e Villaricca nel contrasto alla Terra dei Fuochi. Le richieste sono contenute in una lettera consegnata questa mattina alla vice-ministra dell’Ambiente, Vannia Gava, in visita al comune di Giugliano prima . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, prefetto e viceministra ambiente in visita a Giugliano. I sindaci: “Leggi speciali”

In questa notizia si parla di: terra - fuochi - ambiente - visita

