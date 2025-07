Calhanoglu Inter i nerazzurri fissano il prezzo | non partirà per meno di questa cifra la posizione

Calhanoglu Inter: i nerazzurri fissano il prezzo e il futuro del centrocampista turco si fa sempre più incerto. Dopo l’interesse del Galatasaray, i dirigenti interisti non abbassano la guardia e pongono un limite minimo per la cessione. La trattativa si infiamma, ma l’Inter resta ferma: non partirà per meno di una cifra stabilita. Tutti gli aggiornamenti sul mercato e le strategie dei nerazzurri continuano a tenere banco.

L' Inter si prepara ad affrontare una nuova fase del mercato, con Hakan Calhanoglu al centro dell'attenzione. Il centrocampista turco, uno dei protagonisti della scorsa stagione nerazzurra, è nel mirino del Galatasaray, che lo considera un rinforzo ideale per la sua linea mediana. Tuttavia, al momento, il club turco è concentrato sulla trattativa per Victor Osimhen, il bomber del Napoli, ma nei prossimi giorni ci si aspetta che la situazione per Calhanoglu entri nel vivo.

