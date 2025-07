Serie C campane a confronto | dall’attendismo della Casertana alle spese della Salernitana

Il girone C della Serie C campana promette una stagione ricca di emozioni e sorprese, con derby infuocati e sfide avvincenti. Dopo la retrocessione della Salernitana, l’attesa cresce tra tifosi e appassionati, mentre le squadre locali si contendono il palcoscenico con strategie ambiziose. La Salernitana, protagonista del calciomercato con l’arrivo di Roberto Inglese, punta a risalire la china e scrivere un nuovo capitolo di successi. Ma quali saranno i veri protagonisti di questa stagione?

Tempo di lettura: 2 minuti Il girone C della serie C di quest'anno sarà ancor più combattuto ed appassionante, dopo la retrocessione della Salernitana. I derby campani saranno all'ordine di ogni settimana, e naturalmente i favori del pronostico non saranno verdetti ufficiali. Salernitana, protagonista del mercato. Roberto Inglese, nuovo attaccante della Salernitana Proprio i granata sono, finora, la protagonista indiscussa del calciomercato. In questa prima settimana, dopo gli annunci di Faggiano e Raffaele, la dirigenza salernitana ha chiuso gli acquisti di Franco Ferrari e di Roberto Inglese, attaccanti prestigiosi per la categoria, ha chiuso il ritorno di Tiago Casasola ed è alle firme per Emmanuele Matino dal Bari.

