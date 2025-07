GEEKD UP è il primo singolo degli artisti toscani GIMMI e DOOPLER

Il 4 luglio segna un debutto emozionante nel panorama musicale toscano: "Geekd Up", il primo singolo di Gimmi e Doopler, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questa collaborazione tra due artisti emergenti della scena urban promette di rivoluzionare il loro percorso artistico, culminando con l’uscita dell’EP "Nati x l’Arte". Con una visione condivisa e tanta energia, Gimmi e Doopler si preparano a conquistare il pubblico con il loro talento e creatività.

È uscito il 4 luglio GEEKD UP, il nuovo singolo firmato da GIMMI e DOOPLER, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Supernova Dischi. Il brano rappresenta il primo passo di un progetto collaborativo tra i due artisti, che culminerà a fine mese con l'uscita dell'EP NATI X L'ARTE. Entrambi attivi nella scena urban toscana, GIMMI e DOOPLER avviano con questa traccia un percorso musicale congiunto, costruito attorno a una visione condivisa e a un'identità sonora precisa. GEEKD UP si basa su una produzione di Elan Rood che fonde atmosfere soul e R&B con una base trap dal taglio moderno, mantenendo un impianto essenziale.

