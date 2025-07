Gigi D’Alessio festa grande per il primo compleanno della figlia | com’è oggi Ginevra

Una giornata indimenticabile per Gigi D’Alessio e Denise Esposito, che hanno celebrato il primo compleanno della piccola Ginevra. Tra sorrisi, affetto e tanti auguri, il cantante napoletano ha condiviso un momento speciale, mostrando a tutti quanto sia cresciuta la loro dolce bambina. La festa di Ginevra segna un nuovo capitolo di gioia e amore nella loro famiglia, un ricordo che resterà nel cuore di tutti.

Giornata fantastica per Gigi D’Alessio e la sua compagna Denise Esposito. Infatti, nella giornata del 7 luglio hanno festeggiato il primo anno di vita della figlia Ginevra. Il cantante napoletano ha postato una foto meravigliosa di lui in compagnia della piccola ed è stato subito inondato dagli auguri. Gigi D’Alessio ha quindi mostrato anche com’è diventata la figlia Ginevra, che ha dunque adesso un anno. Bellissima la dedica dell’artista partenopeo, che ricordiamo è papà di ben 6 figli. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto e come hanno reagito i suoi tantissimi follower. Leggi anche: “Una storia segreta con Gigi D’Alessio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

