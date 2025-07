L’estate in cui Hikaru è morto recensione primo episodio | il soprannaturale non va in vacanza

L'estate in cui Hikaru 232 è morto conquista subito con un mix di horror psicologico e atmosfere estive inquietanti. L'adattamento anime del manga Mokumokuren illumina il soprannaturale che si insinua tra le ombre della nostra mente, portando lo spettatore in un viaggio di terrore e suspense. Le immagini suggestive e le emozioni profonde rendono questa serie un horror che non va in vacanza. Preparati a scoprire cosa si nasconde dietro il sorriso apparente di un amico scomparso.

Questo adattamento anime cattura l'essenza horror-psicologica del manga di Mokumokuren, con una regia visiva suggestiva, oscurità emotiva e atmosfere estive che gelano la pelle. Le cicale fanno eco a una frase che non avresti mai voluto sentire: il tuo migliore amico è morto. Quello che sta davanti a te, non è lui. Il suo sguardo, il suo sorriso, il suo profumo. Tutto è stato rubato da un essere soprannaturale. Nel primo episodio di L'estate in cui Hikaru è morto, Netflix ti fa precipitare in un villaggio rurale giapponese, dove scopri una delle peggiori e distorte eventualità. E per rendere il tutto ancora più terrificante e torrido, lo fa in estate: la tua vita non sarà più la stessa, men che meno quella del tuo .

