Basket | Diego Garavaglia a Ulm triennio in Germania per il 2007 milanese

C’è la Germania nel futuro di Diego Garavaglia. Il classe 2007 cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano andrà a giocare al ratiopharm Ulm. Triennale per talento che, oltre ad andare occasionalmente a roster nella squadra maggiore dell’EA7 Emporio Armani, è stato protagonista in B Interregionale a Oleggio con 13 punti ad allacciata di scarpe. Ha fatto parte del roster dell’Olimpia Next Gen nelle finali di Eurolega Next Gen ad Abu Dhabi, con un rendimento da 19 punti, 5,5 rimbalzi, 5 assist e 1,5 stoppate di media in un cammino stoppato solo dallo Zalgiris Kaunas in finale. Lungo e interessante il corteggiamento di Ulm, che ha battuto la concorrenza di diversi club italiani (in testa Reggio Emilia). 🔗 Leggi su Oasport.it