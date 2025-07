Scoperta maxi evasione per oltre 1,7 milioni denunciati due imprenditori

Una maxi evasione fiscale da oltre 17 milioni di euro scuote il settore della ristorazione a Civitanova Marche. Due imprenditori sono stati denunciati, ma questa scoperta dimostra quanto le forze dell’ordine siano attente e determinate nel contrasto all’evasione fiscale. La lotta all’evasione rappresenta uno sforzo costante per garantire equità e trasparenza nel sistema economico. La vicenda invita a riflettere sull’importanza di un sistema fiscale più giusto e responsabile, a tutela di tutti i cittadini.

Civitanova Marche (Macerata), 7 luglio 2025 – Scoperta evasione fiscale di oltre 1,7 milioni di euro. Nel mirino un’impresa del settore della ristorazione: sono stati denunciati i due legali rappresentanti. Il costante monitoraggio delle aziende e l’approfondita analisi delle informazioni ricavate dalle banche dati operative in uso alle Fiamme Gialle, hanno consentito ai finanzieri della Compagnia di Civitanova di individuare un’impresa risultata evasore totale per diversi periodi d’imposta omettendo di dichiarare importanti ricavi derivanti da tale attivitĂ . In seguito ai risultati degli accertamenti preliminari, si è proceduto ad avviare una verifica fiscale nei confronti della societĂ per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, conclusasi con la scoperta di un’evasione fiscale per oltre 1,7 milioni di euro, a seguito della constatazione di ricavi non dichiarati e di costi ritenuti non deducibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it