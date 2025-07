La linea del fronte si fa più snella

Dopo oltre tre anni di conflitto, la dinamica sul campo in Ucraina si trasforma radicalmente. La linea del fronte si fa più snella, segnando un cambio di strategia e tattica da entrambe le parti. Mosca utilizza attacchi più mirati con droni e unità di dimensioni ridotte, mentre Kiev si adatta prontamente a queste nuove sfide. Un'evoluzione che potrebbe ridefinire gli equilibri e influenzare il corso della guerra.

Il conflitto in Ucraina giunge al giorno 1.230. E la guerra sta cambiando. La linea del fronte in Ucraina si fa più snella. Le forze di Mosca dispiegate lungo la linea di contatto lanciano attacchi con unità di dimensioni inferiori, sostenute dai droni invece che dai carri armati. E l'Ucraina si è adattata, accorciando le .

