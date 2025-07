Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano | l' anello arriva in un pallone da basket

Valentina Vignali e Fabio Stefanini stanno per coronare il loro sogno d’amore: dopo un ritorno di fiamma e tante emozioni, il grande passo è ormai vicino. L’anello, sorprendente, arriva nascosto in un pallone da basket, simbolo del loro legame speciale. Dopo aver condiviso momenti intensi, ora si preparano a scrivere una nuova pagina della loro storia, suggellando il loro amore in modo originale e indimenticabile.

Dopo il ritorno di fiamma dell'anno scorso ora il grande passo: lui le ha chiesto la mano su un campo da basket. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano: l'anello arriva in un pallone da basket

In questa notizia si parla di: basket - valentina - vignali - fabio

Valentina Vignali, proposta di matrimonio a tema basket - Valentina Vignali, ex cestista e influencer, ha vissuto un momento da sogno: una proposta di matrimonio a tema basket dal suo amato Fabio Stefanini, giocatore professionista.

Ricordo esattamente il momento in cui Fabio mi ha telefonato per dirmi che la Scandone lo voleva. Non ero in Italia, la chiamata aveva un audio pessimo, ma non ci ho messo molto a dirgli cosa pensavo. Avellino la conoscevo, ci ero venuta a fare dei tornei an Vai su Facebook

Valentina Vignali si sposa: la proposta di matrimonio in un campo di basket Roma; Valentina Vignali, proposta di matrimonio a tema basket; Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano: l'anello arriva in un pallone da basket.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano: l'anello arriva in un pallone da basket - Entrambi cestisti, la proposta non poteva che arrivare... Da msn.com

Valentina Vignali si sposa, la proposta di matrimonio del compagno Fabio Stefanini: “Questa volta non ho dubbi” - Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano, ad annunciarlo è stata la cestista e modella attraverso il suo profilo Instagram ... fanpage.it scrive