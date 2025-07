Maltempo il meteorologo in esclusiva | Non è ancora finita

Il maltempo continua a scuotere il Nord Italia, mettendo a dura prova città e cittadini. Mattia Gussoni, esperto di IlMeteo.it, ci rivela in esclusiva come questo clima imprevedibile stia ancora facendo parlare di sé, dimostrando che l’estate non è ancora finita e che le sorprese meteorologiche sono dietro l’angolo. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa emergenza climatica in atto.

Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, in esclusiva ai nostri microfoni si è soffermato sull’ondata di maltempo che ha colpito il Nord Dopo un inizio di estate condizionato da un clima bollente, l’ultimo weekend al Nord è stato fortemente caratterizzato da violenti temporali che hanno provocato anche diversi danni. Nelle ultime ore, però, un violento temporale ha colpito anche la provincia di Napoli con una bomba d’acqua che si è abbattuta su Bacoli. In Veneto è esondato il Meschio e una tromba d’aria è stata registrata a Valdagno. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Maltempo, il meteorologo in esclusiva: “Non è ancora finita”

