Cosa succede dopo un’asta deserta? Quando nessuno si presenta, il rischio di perdere opportunità e valore aumenta, lasciando incertezza chi è coinvolto nel processo. Con oltre il 70% di aste senza offerte al primo tentativo e ribassi significativi, è fondamentale conoscere le strategie per affrontare questa fase critica. Scopri come trasformare un’asta fallita in una nuova occasione di successo, mantenendo il controllo sul proprio investimento.

La percentuale di aste giudiziarie che si concludono senza offerta è una preoccupazione per chi si trova coinvolto in una procedura esecutiva. Secondo dati recenti si sono registrate oltre 78.000 aste immobiliari in Italia, ma circa il 70% delle vendite non ha trovato acquirenti al primo tentativo. Il Tribunale di Milano ha visto aggiudicare solo il 56% dei lotti messi all'asta, con ribassi che hanno spesso superato il 40% rispetto al valore iniziale. Di fatto, un immobile può rimanere all'asta per vari cicli senza tornare al debitore. Questa situazione, oltre a prolungare i tempi della procedura, rischia di svalutare fortemente il bene e di lasciare sia creditori che debitori in una situazione di incertezza e insoddisfazione economica

