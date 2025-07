Anagni Frosinone Rocca nominato commissario per investimento Novo Nordisk da 2 miliardi

Il Lazio si prepara a un grande salto economico con la nomina di Francesco Rocca come commissario straordinario per l’investimento da 2 miliardi di Novo Nordisk ad Anagni. Questa mossa strategica promette di rivoluzionare il panorama industriale locale, creando nuove opportunità e posti di lavoro. Ciacciarelli sottolinea come questa iniziativa rappresenti un’occasione unica per il rilancio economico del Lazio e della provincia di Frosinone, aprendo la strada a un futuro più prospero.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stato nominato commissario straordinario per il progetto "Novo Nordisk Fill and Finish Expansion Anagni". L'investimento prevede l'ampliamento dell'ex stabilimento Catalent per trasformarlo in un centro produttivo di farmaci contro diabete e obesità. Il piano, annunciato ufficialmente, vale circa 2 miliardi di euro tra il 2025 e il 2029 e rappresenta uno dei più significativi investimenti nel settore farmaceutico in Italia. L'iniziativa rafforza il ruolo del Lazio come polo di riferimento internazionale nel comparto.

