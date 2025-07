Gioco Online | Italia tra Innovazione Digitale e Aree Grigie Normative

Secondo le ultime stime dell’industria, il settore del gioco online in Italia sta vivendo una fase di grande crescita, tra innovazioni tecnologiche e aree grigie normative. Mentre milioni di italiani si divertono con casinò virtuali e scommesse sportive, regolamentare questo mercato dinamico si rivela sempre più complesso. È fondamentale allora trovare un equilibrio tra libertà d’accesso e tutela dei giocatori, per garantire un intrattenimento sicuro e responsabile.

I n un mercato europeo sempre più digitalizzato, l’Italia si conferma come uno dei paesi con il maggior numero di giocatori online. Dai casinò virtuali alle scommesse sportive, il gioco d’azzardo su internet è diventato parte dell’intrattenimento quotidiano per milioni di italiani. Ma con il boom del digitale, emergono nuove sfide per regolatori, operatori e utenti. Giocatori sempre più connessi, anche all’estero. Secondo le ultime stime dell’ Osservatorio sul Gioco Online, il numero di utenti attivi su piattaforme di gambling è aumentato del 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, un dato sorprende: circa un quarto dei giocatori italiani utilizza piattaforme di casino stranieri non AAMS, spesso registrate in paesi come Curaçao, Malta o Cipro. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Gioco Online: Italia tra Innovazione Digitale e Aree Grigie Normative

