Una nuova avventura per Francesco Farioli Il tecnico toscano riparte dal Porto

Un nuovo capitolo si apre per Francesco Farioli, il giovane e brillante tecnico toscano che riparte con entusiasmo dal Porto. Dopo l’esperienza ad Amsterdam, dove aveva tentato di conquistare i vertici europei, ora si prepara a scrivere la sua storia in Portogallo, guidando uno dei club più prestigiosi del paese. La sua passione e determinazione saranno le armi per affrontare questa sfida emozionante e ricca di opportunità .

Porto, 7 luglio 2025 – Una nuova avventura per Francesco Farioli. Il tecnico toscano, originario di Barga, ha firmato un contratto biennale con il Porto, uno dei club più importanti del Portogallo, subentrando all'esonerato argentino Martin Anselmi. Lo ha ufficializzato oggi il club portoghese. Farioli, 36 anni, era libero da metà maggio, quando aveva rescisso il contratto con l'Ajax Amsterdam: l’allenatore aveva fallito la conquista del campionato olandese nonostante un vantaggio di nove punti a cinque partite dalla fine. Ex allenatore del Nizza in Francia (2023-'24), Farioli è "un allenatore giovane ma estremamente ambizioso" con "una carriera esplosiva nel calcio europeo", ha dichiarato il presidente del Porto, André Villas-Boas, durante la presentazione alla stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una nuova avventura per Francesco Farioli. Il tecnico toscano riparte dal Porto

Francesco Farioli, il talento toscano pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera, riparte dal Portogallo come nuovo allenatore del Porto.

