Roma ruba i gioielli a un’anziana a Casal Palocco | 18enne arrestato e condannato

A Casal Palocco, un ragazzo appena maggiorenne ha tentato di sfuggire con i gioielli di un’anziana, ma è stato prontamente fermato dai carabinieri. Dopo aver resistito e cercato di scappare, è stato arrestato e condannato a oltre due anni di carcere, con un foglio di via che gli vieta di tornare nella zona. Un episodio che sottolinea l’importanza di una pronta vigilanza e intervento.

Tentata fuga con spintoni ai carabinieri, ma viene subito bloccato. Per lui anche un foglio di via ROMA – Colto sul fatto dopo aver derubato un’anziana signora a Casal Palocco, un ragazzo appena maggiorenne è stato arrestato dai carabinieri e condannato a 2 anni e 5 mesi di reclusione. Il giovane, italiano, è accusato di furto in abitazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari lo hanno intercettato mentre si allontanava con fare sospetto da un’abitazione in viale Prassilla. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di scappare, spintonando uno dei carabinieri e colpendolo con la mano in cui teneva un fazzoletto pieno di gioielli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it