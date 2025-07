Urso domani la riunione sull' ex Ilva sarà decisiva

La riunione sull’ex Ilva di domani si preannuncia come un momento cruciale per il futuro del polo siderurgico. Il ministro Adolfo Urso non nasconde l'importanza dell'incontro, definendolo "decisivo e inevitabile". Con orari che si estendono fino a tarda notte, l’obiettivo è trovare una soluzione definitiva che possa garantire un futuro stabile all’Ilva e ai suoi lavoratori. Un appuntamento atteso che potrebbe segnare una svolta decisiva.

La riunione sull' ex Ilva convocata per domani sarà "decisiva, è inevitabile". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una conferenza stampa, prima dell'incontro con i sindacati sul gruppo siderurgico. "Abbiamo convocato una riunione no stop: inizia alle 9:30, potrebbe finire in serata, potrebbe proseguire in nottata. Ci siamo attrezzati al ministero per essere aperti anche tutta la notte per giungere a una sintesi, comunque io chiuderò la riunione solo quando ci sarà una decisione comune, che può essere positiva o negativa", dice Urso. "Tra poco - spiega Urso - incontrerò i sindacati proprio per illustrare loro quali saranno le nostre proposte sul piano di piena decarbonizzazione che formuleremo in maniera compiuta nella riunione non stop che ho convocato per domani mattina con tutti gli attori istituzionali, potenziali sottoscrittori di questo accordo di programma inter-istituzionale che è necessario per il rilascio di un' autorizzazione integrale ambientale ai fini sanitari estremamente sfidante come è giusto, ma anche sostenibile sul piano economico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net