Sicilia chiusa l’indagine sull’assessora regionale di Fdi Elvira Amata | rischia il processo per corruzione

La politica siciliana si trova di fronte a un nuovo capitolo scottante: Elvira Amata, assessora regionale di FdI al Turismo, vedrà presto il suo percorso giudiziario con l'avviso di chiusura delle indagini per corruzione. La sua posizione, già fortemente indebolita dall’onda di richieste di dimissioni e dalla minaccia di sfiducia, ora si fa ancora più incerta. La sua poltrona potrebbe vacillare definitivamente, lasciando il futuro politico in bilico.

Si fa sempre più traballante la poltrona di assessora al Turismo della Regione Siciliana occupata da Elvira Amata. Dopo che l’opposizione ne aveva chiesto il passo indietro, annunciando la mozione di sfiducia, per l’esponente di Fdi arriva adesso la notizia della chiusura delle indagini per corruzione. È stato notificato, infatti, l’avviso di conclusione dell’inchiesta da parte dalla procura di Palermo, atto che in genere prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Tra le persone indagate dall’ufficio inquirente guidato da Maurizio De Lucia c’è anche Amata. L’inchiesta ha già travolto altri esponenti siciliani di Fdi e potrebbe avere ulteriori risvolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, chiusa l’indagine sull’assessora regionale di Fdi Elvira Amata: rischia il processo per corruzione

