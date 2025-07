Hai l'amante confessa donna picchia il marito davanti ai figli e lo manda in ospedale

Una vicenda drammatica che scuote le fondamenta di una famiglia, rivelando un quadro di violenza e tensione tra coniugi. Una donna, sospettata di aver aggredito il marito davanti ai figli, ha portato quest’ultimo in ospedale, mentre è sotto indagine per maltrattamenti e allontanamento. Un episodio che solleva importanti questioni sulla gestione dei conflitti familiari e la tutela delle vittime. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa difficile situazione.

Una donna è indagata per maltrattamenti in famiglia e ha un provvedimento di allontanamento nei confronti del marito. Lo avrebbe insultato e picchiato davanti ai loro figli fino a farlo finire in ospedale perchĂ© convinta che avesse l'amante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: amante - donna - marito - davanti

La forza di una donna, chi era l’amante del marito di Bahar? La verità - Nella serie "La forza di una donna", il mistero sull’amante del marito di Bahar avvolge la trama di suspense e emozioni.

Lui, sposato, inizia una relazione extraconiugale con un'altra donna ma non si nasconde dalla moglie, al contrario la obbliga a convivere in tre sotto lo stesso tetto nella loro casa del Padovano. Non contento, inizia a vessare entrambe. Se qualcosa non proce Vai su Facebook

“Hai l’amante confessa”, donna picchia il marito davanti ai figli e lo manda in ospedale; Il marito che costringe moglie e amante a convivere: sesso davanti alla finestra per far vedere tutto ai vicini; Scopre il tradimento dopo la morte del marito e recapita le foto hot nell’ufficio dell’amante.

“Hai l’amante confessa”, donna picchia il marito davanti ai figli e lo manda in ospedale - Una donna è indagata per maltrattamenti in famiglia e ha un provvedimento di allontanamento nei confronti del marito ... Scrive fanpage.it

Roma, accusa il marito di tradimento e inizia a perseguitarlo: cacciata la moglie violenta - Era convinta che il marito la tradisse da tempo, in continuazione, e che nell'ultimo periodo incontrasse sempre la stessa donna. Come scrive ilmessaggero.it