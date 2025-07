Stellantis crollo della produzione auto in Italia | -33% nel primo semestre 2025

Stellantis si trova di fronte a un paradosso inquietante: da una parte le chiacchiere di ripartenza e ottimismo, dall’altra i numeri che parlano chiaro. Il crollo della produzione auto in Italia nel primo semestre 2025, con un calo del 33%, mette in discussione tutte le promesse di rilancio. I fatti si scontrano con le parole, e il rischio di perdere un patrimonio industriale fondamentale diventa sempre più reale. Perché i numeri raccontano di un tonfo senza fine.

Da un lato ci sono gli annunci, le rassicurazioni e gli obiettivi. Dall'altro ci sono i fatti. E se i primi sono sempre roboanti, i secondi sono sempre più drammatici. Stellantis e il ministro delle Imprese Adolfo Urso sembrano vivere una realtà parallela quando raccontano di un "cuore italiano" e di una "ripartenza" delle fabbriche. Perché i numeri raccontano di un tonfo senza fine: il primo semestre del 2025 si è chiuso con una produzione di automobili in calo del 33% rispetto al già nefasto 2024, il più nero degli anni negli ultimi cinque decenni. "I dati confermano il peggioramento. Si prevede una chiusura d'anno intorno alle 440.

