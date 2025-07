Quarta Repubblica un’intervista al Ministro Nordio nella puntata di stasera

Stasera, su Rete 4 alle 21:30, si apre un nuovo capitolo di Quarta Repubblica, il talk show che analizza i temi più caldi di politica ed economia. Tra gli ospiti, spicca l’intervista esclusiva al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, pronto a fare chiarezza sulle sfide del nostro sistema giudiziario. Non perderti le analisi e i commenti di questa puntata ricca di spunti critici e approfondimenti, fondamentali per capire dove sta andando l’Italia.

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 7 luglio, in prima serata su Rete 4 con Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro. Gli argomenti della puntata del 7 luglio 2025. In apertura di puntata, per fare il punto sulla situazione del nostro Paese, ci sarà un’intervista al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. A seguire, focus sulla politica estera con l’incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Spazio anche al caso Ramy, il ragazzo che ha perso la vita lo scorso 24 novembre a Milano in un inseguimento finito in via Ripamonti, con lo scontro politico e le mosse del governo dopo la notizia dell’indagine a carico del carabiniere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it