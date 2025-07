Victoria Beckham che non c' era al matrimonio di Mel B ma c' era

In un mondo di smentite e sorprese, la presenza di Victoria Beckham al matrimonio di Mel B si è dimostrata più nascosta di quanto pensassimo. I magazine avevano annunciato la sua assenza, ma la verità è un'altra: Posh Spice ha fatto sentire comunque la sua presenza in modo speciale. Scopriamo insieme come Victoria sia riuscita a essere lì, senza perdere il suo stile inconfondibile.

Non siamo impazziti. Su tutti i magazine è stato riportato che Victoria Beckham al matrimonio dell'amica Mel B era assente. Invece, in un certo qual modo, Posh Spice c'è stata e noi vi diciamo come è stata presente alle nozze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Victoria Beckham, che non c'era al matrimonio di Mel B (ma c'era)

Emma era l'unica componente del gruppo presente al matrimonio. Ma sono stati tantissimi gli amici e i fan che si sono prodigati in auguri per la nuova coppia e tra di loro non sono mancate Victoria Beckham e Mel C, che hanno anche dedicato alla ex Spice u

L'ex Spice Girl Mel B si è sposata (per la terza volta). Victoria Beckham disegna l'abito

L'ex Spice Girl Mel B si è sposata: e l'abito è stato disegnato a Victoria Beckham (assente alle nozze); La frattura con Brooklyn si allarga: perché David e Victoria Beckham sarebbero sempre più isolati dal figlio e Nicola Peltz; Victoria Beckham e le confessioni sul matrimonio con David.

