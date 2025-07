Crolla controsoffitto nella notte ferita una 90enne che era a letto Estratta solo la mattina dopo - Foto e video

Una notte di paura a Bergamo, dove un crollo del controsoffitto ha ferito una donna di 90 anni rimasta intrappolata nel suo letto. L’incidente, avvenuto domenica notte in via Quarenghi, si è risolto fortunatamente senza gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. La scena, documentata da foto e video, mette in luce l’importanza di controlli strutturali regolari per prevenire tragedie simili.

L’INCIDENTE. Domenica notte è crollato una parte del controsoffitto di un appartamento in via Quarenghi a Bergamo, ferita un’anziana che era a letto. Solo lunedì mattina il ritrovamento e la richiesta di soccorsi. Non è grave. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Crolla controsoffitto nella notte, ferita una 90enne che era a letto. Estratta solo la mattina dopo - Foto e video

In questa notizia si parla di: controsoffitto - notte - ferita - letto

Crolla controsoffitto nella notte, ferita una 90enne che era a letto. Estratta solo la mattina dopo - Foto e video; Via Quarenghi Bergamo, cede il controsoffitto e colpisce anziana a letto: ferita una 90enne; Manerbio, crolla pannello del soffitto alla scuola media: ferita una studentessa.

Crolla controsoffitto nella notte, ferita una 90enne che era a letto. Estratta solo la mattina dopo - Foto e video - Domenica notte è crollato una parte del controsoffitto di un appartamento in via Quarenghi a Bergamo, ferita un’anziana che era a letto. Lo riporta ecodibergamo.it

Bergamo, in via Quarenghi cede controsoffitto e colpisce anziana a letto: ferita una 90enne - A dare l'allarme una cugina che la passa a trovare ogni mattina. Riporta bergamo.corriere.it