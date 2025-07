Milan Criscitiello | Ibrahimovic mai più a San Siro Ha fatto disastri Su Allegri …

Michele Criscitiello, noto esperto di calcio, analizza con trasparenza e passione il momento del Milan, svelando retroscena su Ibrahimovic, Tare e Allegri. Con un occhio critico ma obiettivo, il giornalista apre uno squarcio sulle sfide recenti dei rossoneri, lasciando emergere giudizi netti e spunti interessanti. Ecco le sue parole, che sicuramente faranno discutere gli appassionati di calcio.

Michele Criscitiello, giornalista, parla così del Milan, di Tare e di Allegri. Poi critiche pesanti a Ibrahimovic. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Criscitiello: “Ibrahimovic mai più a San Siro. Ha fatto disastri”. Su Allegri …

In questa notizia si parla di: milan - criscitiello - ibrahimovic - allegri

Milan, Criscitiello: “Furlani non ha competenze. Leao e Theo da vendere” - Dopo la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna, Michele Criscitiello analizza la situazione critica della squadra.

Milan, Criscitiello: “Ibrahimovic mai più a San Siro. Ha fatto disastri”. Su Allegri …; Criscitiello: Milan, disastro totale. Moncada inadatto. Ibra sta bruciando ...; Criscitiello: Ibra che mette un Ds che non ha mai visto una partita di C. Il Milan in D falsa il....

Allegri, la prima conferenza al Milan: «Torno qui con entusiasmo. Obiettivo Champions. Ibra? Non l'ho ancora sentito» - Nella sede di via Aldo Rossi, Massimiliano Allegri si è presentato ai giornalisti. Segnala msn.com

Allegri cambia tutto al Milan: addio corto muso, sì a Vlahovic e manda già messaggio a Conte - Prima conferenza stampa da neo allenatore per Massimiliano Allegri al Milan, modulo, le sfide al Napoli di Conte e il messaggio per Vlahovic e gli altri ... sport.virgilio.it scrive