Locatelli analizza la stagione della Juve | Annata da alti e bassi ma essere diventato capitano è un orgoglio Poi fa una promessa che fa sognare | Presto torneremo lì! – FOTO

Dopo una stagione ricca di alti e bassi, Manuel Locatelli si è distinto non solo come protagonista in campo, ma anche come leader indiscusso, diventando capitano con orgoglio. Nonostante l'amarezza dell'eliminazione dal Mondiale per Club, il suo messaggio trasmette speranza e determinazione: “Presto torneremo”. La sua promessa accende i sogni di tutti i tifosi juventini, pronti a riscrivere insieme il futuro della Vecchia Signora.

Locatelli scuote la Juve dopo l’eliminazione: «Spiace uscire così ma abbiamo dato tutto. Siamo orgogliosi per questi due motivi». Il suo messaggio. Dopo l’eliminazione della Juventus dal Mondiale per Club, Manuel Locatelli ha voluto condividere con i tifosi un messaggio di riflessione e gratitudine, facendo un bilancio sulla stagione della squadra. Il centrocampista bianconero, che ha dato il massimo in campo durante tutta la competizione, ha utilizzato i suoi canali social per esprimere il suo dispiacere per l’uscita, ma anche per sottolineare l’orgoglio per il percorso fatto fino a quel momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli analizza la stagione della Juve: «Annata da alti e bassi, ma essere diventato capitano è un orgoglio». Poi fa una promessa che fa sognare: «Presto torneremo lì!» – FOTO

