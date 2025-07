Genova 25enne violentata in spiaggia | ‘Mi hanno attirata in tenda dopo il locale’

Una notte di paura sulla spiaggia della Foce a Genova: una giovane di 25 anni denuncia di essere stata violentata da due uomini all’interno di una tenda, dopo aver accusato di essere stata attirata in trappola da un incontro in un locale. La sua testimonianza e i video della zona sono ora al centro delle indagini. È fondamentale che si faccia luce su quanto accaduto, per garantire giustizia e sicurezza.

Denuncia presentata giorni dopo, la polizia acquisisce i video della zona. Una giovane donna di 25 anni ha denunciato di essere stata stuprata da due uomini all’interno di una tenda montata sulla spiaggia della Foce, a Genova, nella notte tra il 28 e il 29 giugno. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la ragazza si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera solo alcuni giorni dopo l’episodio, mostrando ancora lesioni compatibili con una violenza sessuale: lividi, graffi e segni sul corpo. La ricostruzione: ‘Mi hanno fatto bere e poi mi hanno aggredita’. La 25enne, seguita da tempo da un centro di salute mentale, ha raccontato agli inquirenti che i due uomini l’avrebbero avvicinata fuori da un locale della movida, convincendola a seguirli verso una tenda allestita sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Genova, 25enne violentata in spiaggia: ‘Mi hanno attirata in tenda dopo il locale’

