Philipsen sotto shock a bordo strada dopo una caduta traumatica al Tour | maglia a brandelli e frattura

Un'immagine shock quella di Jasper Philipsen, protagonista di un incidente spaventoso durante la terza tappa del Tour. Il ciclista belga, vittima di una caduta violenta, ha riportato ferite serie e si è visto costretto a ritirarsi. La sua corsa si è interrotta bruscamente, lasciando appesi a un filo sogni di vittoria. La sua sorte, e quella della competizione, pendono ora da un delicato equilibrio di speranza e attenzione medica. Continua a leggere.

Bruttissimo incidente occorso a Jasper Philipsen in una traguardo volante della 3a tappa del Tour: il belga ha sbattuto sull'asfalto la faccia e la spalla destra, rotolando per diversi metri. Alla fine si è dovuto ritirare per la frattura della clavicola e probabile commozione cerebrale, dopo essere rimasto visibilmente tramortito a bordo strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

